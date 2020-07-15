Глава аппарата Рады Штучный подал в отставку

В самой Верховной Раде Штучный следил за деятельностью спикера парламента и руководителей фракции «Слуга народа». На Банкой ему за это платили.

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный 15 июля написал заявление об увольнении с должности, сообщает издание «Украинская Правда», ссылаясь на информацию, которую получило в аппарате Верховной Рады.

В своем заявлении Штучный объясняет, что увольняется в связи с назначением его на другую должность в государственном органе.

Копию самого заявления опубликовал в Telegram народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Один из влиятельных депутатов «Слуги народа» рассказал, что в Офисе президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова.

Амбиции спикера не дают покоя Офиса президента, поэтому, чтобы контролировать действия Разумкова, на Банковой назначили «смотрящего» за председателем Верховной Рады Украины. Им стал руководитель аппарата Рады Вячеслав Штучный.

«Дима как-то узнал, что Штучный «сидит на зарплате» в ОПУ. Вызывает его и говорит: «Мне говорят, что платит Банковая». А тот ему отвечает: «Да. Вы мне ничего не предлагаете, то я и согласился». Разумков аж присел от такого «откровения». Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал», – сообщил один из влиятельных депутатов «Слуги народа».

«А потом вечером звонит Диме президент: «Я там слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не тронь его, это член нашей команды». Дима говорит: «Да я его же брал на работу, это мой подчиненный, я буду разбираться сам», – добавил он.

Отмечается, что нынешний руководитель ОПУ Андрей Ермак обращается с Разумковым как с другом, но в то же время за спиной создает конфликты.

Собеседники в окружении спикера рассказывают, что он считает, что «покупка» Штучного не обошлась без Ермака.

По данным «Украинской Правды», люди Ермака прощупывают возможность снятия Разумкова с должности спикера – пока непублично.

Проблемы в Разумкова возникли не потому, что он что-то не так делает, или плохо работает, а потому, что председатель ВРУ демонстрирует свою самостоятельность.

За неполный год работы в парламенте Разумков выстроил ровные отношения со всеми фракциями, ездит с официальными поездками в регионы, что уже давно стало прерогативой президента.

«Мы уже даже подкалывали Диму, что он до президентских выборов готовится и ездит в турне», – заявил один из руководителей фракции «Слуга народа».

В «Слуге народа» на Разумкова ориентируется около 30 депутатов. Это переформатированная так называемая «Группа 719», которая была названа в честь номера в отеле «Rixos» в Трускавце, в котором жил во время известного тренинга депутат Сергей Бабак.

«Дима эту группу не собирал, и не группировал, специально ничего такого не делал, чтобы не вызвать ревности на Банковой. Хотя мог. Но да, действительно, люди к нему тянутся. Разумков с нами коммуницирует, советуется с разных вопросов», – заявил один из членов этой группы.

Напомним, что накануне Верховная Рада Украины провела самое молниеносное заседание в свой истории. Продолжительность заседания составила около 3 минут.