СБУ пресекла деятельность агитаторов «русского мира»

СБУ пресекает деятельность адептов «русского мира» и других антиукраинских сил. В нескольких областях разоблачили антиукраинских агитаторов.

Служба безопасности разоблачила в разных регионах Украины агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержке сепаратизма, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, житель Черкасс, который раньше свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существования одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой «Л/ДНР».

Материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

В Житомирской области СБУ разоблачила интернет-агитатора, которая агитировала к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.

Фотографии опубликованные СБУ. Фотографии опубликованные СБУ. Фотографии опубликованные СБУ. Пред 1 из 3 След

В СБУ отмечают, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышев. Свои призывы она размещала на персональной странице в одной из социальных сетей.

Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения – удален.

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК. Детали наказание неизвестны.

Напомним, что СБУ пишет, что разоблачила более 200 агитаторов, которые писали фейки о коронавирусе.