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Путин пожаловался Меркель на Украину из-за Донбасса

Меркель и Путин.

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Путин обвиняет Украину в «деструктивности позиции» по Донбассу.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с нацлидером России Владимиром Путиным Минские соглашения и ситуацию на Донбассе, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба канцлера.

«В центре внимания обсуждения было выполнение Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии», – говорится в сообщении.

У пресс-службы Кремля также есть информация о телефонном разговоре и в ней указано, что Путин говорил Меркель о «контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить содержание Минских договоренностей».

«Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу – заводит в тупик переговорный процесс», – говорится в сообщении.

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Как известно, Москва на переговорах в нормандском формате настаивала на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений украинской Конституции.

Украина в ответ заявила, что не рассматривает вариант изменения Конституции для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник Пресс-служба Федерального Канцлера Германии Пресс-служба Президента Российской Федерации

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