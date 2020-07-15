В Беларуси прошли массовые задержания протестующих

Митинги были организованы из-за отказа в регистрации кандидатов в президенты.

В Беларуси правоохранители задержали более 300 участников акций протеста. Митинги были организованы после отказа в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарика и Валерия Цапкала.

Как передает “Радио Свобода“, задержания белорусов прошли по всей стране. Больше всего их было в столице страны Минске, также людей полиция арестовывала в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродоно.

Занимался этим белорусский ОМОН. При этом отмечается, что силовики буквально закидывали людей в автозаки. В свою очередь, в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что протесты в стране якобы спровоцировали люди “находящиеся за рубежом”. Также в министерстве добавили, что в результате потасовок шесть милиционеров получили травмы, из них четверо госпитализированы.

Заведено уголовное дело по многочисленным фактам “участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок”. Задержанных белорусов уже привлекли к административной ответственности.

“В данный момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в Интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями”, – заявили в Следкоме Беларуси.

Как ранее сообщал Politua, президент Беларуси Александр Лукашенко может выдвинуть Путину ультиматум.