Посольство Украины в Ереване облили борщом: разгорелся скандал

Посольство Украины в столице Армении Ереване облили борщом после заявления украинского МИД относительно конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщило армянское издание Panorama. По информации журналистов, акция была организована молодежным крылом партии “Дашнакцутюн”.

Протестующие появились под посольством с плакатами на украинском и английском языках. Лозунги на плакатах были весьма категоричны: “Позор Украине”, “Украина + Азербайджан”, “Не будь как Украина”. Кроме этого, люди скандировали: “Украина, не провоцируй”, “Не поддерживайте агрессора”.

Участники акции утверждали, что Азербайджан в течение нескольких дней объявит Армении войну. Различные государства и организации уже сделали заявления по этому поводу, но почему-то армян возмутила позиция именно украинского МИД.

“Заявление Украины было односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения. Мы пришли сюда, чтобы сказать: ешьте приготовленную вами еду, борщ”, – заявили протестующие и вылили принесенные ими “обеды” под зданием посольства.

“Наши действия очень мягкие в ответ на их заявление. Мы призываем посла передать бизнес-интересы украинским властям и не вмешиваться в этот конфликт, не добавлять воду в мельницу агрессора Азербайджана”, – с такими словами выступил один из организаторов акции, после чего объявил о ее окончании и выразил надежду, что “в Украине будут проведены расследования”.

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