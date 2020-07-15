Большинство украинцев считают, что страна движется не туда.

Соцопрос: Украинцы считают, что страна движется не туда

Чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.

Во время опроса 60,5% украинцев заявили, что события в стране развиваются в неправильном направлении, результаты социологического исследования службы «Центр Разумкова» и Фонда «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва».

В то же время 21,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Еще 20% украинцев верят, что страна способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% высказывают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.

В то же время, уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому продолжает снижаться: сейчас ему доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае таких было 57%.

Результаты социологического исследования. Результаты социологического исследования. Результаты социологического исследования. Результаты социологического исследования. Пред 1 из 4 След

«Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия негативным», – сообщают социиологи.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 45%.

Доверие к другим представителям власти значительно ниже. В частности, премьеру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют – 62%; главе МВД Арсену Авакову – соответственно 18% и 70%, председателю Офиса президента Андрею Ермаку – соответственно 9% и 48%.

Баланс доверия и недоверия отрицательный и превышает -40% и для оппозиционных политиков – экс-нардепа от «Голоса» Святослава Вакарчука, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, главы «Европейской солидарности» Петра Порошенко, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Кроме того, 40,5% граждан согласны, что Зеленский – честный и порядочный человек, но о большинстве членов его политической команды этого сказать нельзя.

9% убеждены, что порядочен и президент, и его команда, а 33% придерживаются мнения, что ни Зеленский, ни большинство членов его команды не являются честными и порядочными людьми.

Однако, если бы президентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, то во второй тур выборов попал бы действующий президент Владимир Зеленский и нардеп «Оппозиционные платформы – За жизнь» Юрий Бойко или пятый президент Петр Порошенко.

«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский – 37% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать», – сообщают социологи.

«Юрий Бойко (ОПЗЖ) получил бы 17% голосов избирателей, Петр Порошенко («Евросолидарность») – 15%, Юлия Тимошенко («Батькивщина») – 8%», – добавляют они.

Если бы во второй тур выборов вышел Зеленский и Бойко, то за действующего президента проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а за Бойко – 32%.

А если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 71,5% избирателей, а за пятого президента Порошенко – 28,5%.

Опрос проведен с 3 по 9 июля методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.