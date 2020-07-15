Новый глава НБУ: стали известны кандидаты

СМИ назвали претендентов на главу НБУ, которых рассматривает Зеленский. Рассматриваются сразу две группы кандидатов на пост главы украинского регулятора.

Президент Владимир Зеленский рассматривает девятерых кандидатов на должность главы Национального банка, сообщает издание «ЛІГАБізнесІнформ»

По словам собеседника издания, существует две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ и те, кто удовлетворит запрос Банковой на смену этой политики.

В первой группе находится пятеро кандидатов.

Юрий Городниченко. Профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas.

Зеленский пообщался с ним по видеосвязи. Городниченко якобы был готов, но при выполнении трех условий: сохранении прежней политики НБУ, реальной независимости регулятора и отказе от политического давления, а также гарантии физической безопасности руководства регулятора.

Владимир Лавренчук. Экс-глава Райффайзен Банка Аваль считался одним из топ-кандидатов на должность главы НБУ еще после отставки Валерии Гонтаревой в 2018 году. Предложений возглавить НБУ к нему не поступало, рассказал сам банкир.

«К тому же у меня лично нет намерений становиться главой НБУ», – добавил Лавренчук.

Дмитрий Сологуб. После заявления Смолия об отставке Зеленский пригласил на встречу правление НБУ, чтобы обсудить требования к новому руководителю. Топ-менеджеры Нацбанка отметили, что лучшим выбором стал бы кто-то из них (Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Сергей Холод, Роман Борисенко).

Зеленский рассматривал Сологуба (курирует блок монетарной политики). Но в дальнейшем контактов с правлением относительно нового главы не было. Зеленский якобы считает, что у действующих членов правления нет шансов набрать в Верховной Раде 226 голосов.

Андрей Кириленко. Профессор финансов Кембриджского Университета. Как и Городниченко – выходец из Украины, добившийся успеха на Западе. Чем закончилось общение президента с Кириленко – неизвестно.

Сергей Гуриев. Гуриев вырос в Киеве, учился в Москве, один из самых известных российских экономистов либерального толка. Гуриев был вынужден покинуть Россию в 2013 году, из-за опасения за свою свободу и безопасность. Сейчас живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР.

По информации издания, у Офиса президента даже был разговор с Гуриевым по видеосвязи. Но с его назначением есть сложность: для того, чтобы возглавить НБУ, Гуриеву придется сменить гражданство.

Ко второй группе кандидатов, готовых «сузить» независимость НБУ и смягчить монетарную политику, относят четверых претендентов.

Кирилл Шевченко. Имя действующего главы Укргазбанка было первым, кого называли вероятным преемником Смолия. Он же – пример того, как конкретного кандидата пытаются «сбить»: народный депутат Александр Дубинский развернул против Шевченко целую кампанию через свои медиаплощадки.

Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование, в котором фигурантом якобы является родственник Шевченко. «Это потенциальная возможность для давления на него, если он станет главой НБУ», – отмечает собеседник.

Сергей Круглик. Экс-руководитель международного департамента в НБУ времен Сергея Арбузова и Игоря Соркина.

Впервые его фамилия попала в информпространство в контексте назначения в НБУ с подачи агентства Українські новини (входит в Интер Медиа Групп Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина).

Позже в сети появился пост, расхваливающий Сергея Круглика – якобы самого вероятного будущего главу НБУ.

Автор поста уверял, что Круглика поддерживают известные экономисты Андерс Аслунд, Тимоти Эш и дипломат Майкл Карпентер. Аслунд назвал это «откровенной ложью».

Собеседники издания среди участников консультаций подтвердили, что Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Круглика.

Круглик ушел из НБУ в 2015 году после того, как команда Валерии Гонтаревой структурно реформировала Нацбанк (этим занимался Владислав Рашкован – нынешний представитель Украины в МВФ).

«Мнение Гонтаревой было таким, что Круглик профнепригоден даже для работы начальником международного департамента НБУ. Из-за этого он и ушел», – говорит один из топ-менеджеров регулятора того времени.

Богдан Данилишин. Действующий глава Совета НБУ и экс-министр экономики в одном из правительств Юлии Тимошенко, входил в один из первых лонг-листов Офиса президента.

Данилишин – заклятый оппонент руководства НБУ, он публично критиковал работу Смолия и правления. Данилишин также поддерживает всестороннее использование Нацбанка для разогрева экономики.

Не так давно он написал письмо президенту и Верховной Раде, в котором рекомендовал, как улучшить монетарную политику и провести эмиссию через выкуп Нацбанком ОВГЗ на вторичном рынке.

Еще один кандидат из Совета НБУ – Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.