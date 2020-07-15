В Киеве обнаружен мертвым сотрудник СБУ

В Киеве на Оболони нашли мертвым сотрудника СБУ. По данным масс-медиа это сотрудник СБУ Роман Закладный. Он занимался делами о госизмене.

На столичной Оболони обнаружили тело мужчины, при погибшем было удостоверение сотрудника СБУ, сообщил пресс-офицер Оболонского райуправления полиции Диана Шутько, передает «Суспільне».

«Правоохранители обнаружили около 2 ночи на улице Иорданской тело мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. При нем было удостоверение сотрудника СБУ», – заявила Шутько.

По словам Шутько, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Правоохранители ждут заключение, общаются с близкими и родными мужчины.

В СБУ «Украинской Правде» подтвердили факт смерти своего сотрудника. Но отметили, что следствие ведет полиция.

Вызов об обнаружении тела сотрудника Службы безопасности Украины Романа Закладного поступил в полицию в третьем часу ночи. Правоохранители, прибыв на место, увидели неопознанный труп «со следами насильственной смерти», отмечает издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Закладный, среди прочего, занимался в СБУ делами об государственной измене и преступлениями против основ национальной безопасности.