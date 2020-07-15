В Украине наблюдает рост заражения коронавирусом

В Украине снова возросло количество заразившихся коронавирусом. За сутки число заразившихся выросло почти в полтора раза по сравнению с предшествующим днем.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили коронавирус у 835 человек, 15 больных умерли, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 июля, передает пресс-служба Кабмина.

«За прошедшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 977 человек», – заявил Степанов.

За 14 июля больше всего больных зафиксировано во Львовской (171), Харьковской (64), Закарпатской областях (57) и Киеве (147).

Всего за все время пандемии Украине заболело 55607 человек, из них 3967 детей и 7540 медиков.

При этом в целом выздоровели 28131 человек. Летальных случаев – 1427.

Напомним, что за сутки 13-14 июля коронавирус в Украине подтвердили у 638 человек, 14 человек умерли, 651 пациент выздоровел.