После эскалации на границе между Арменией и Азербайджаном, тысячи людей вышли на улицы Баку в поддержку своей армии. Они требуют объявить срочную мобилизацию.

Участники акции прошли с национальными флагами Азербайджана по центральным улицам столицы. Они скандировали: “Карабах наш!”, “Слава армии”, “Солдаты вперед”, “Главнокомандующий, объяви мобилизацию” (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Российское издание РИА Новости утверждает, что митингующие даже попытались прорваться в здание парламента, но путь им преградила полиция. На нескольких центральных улицах Баку полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и Министерства обороны – они находятся недалеко друг от друга.

В это же время, как сообщает “Укрінформ”, сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили инцидент на границе Армении и Азербайджана и призвали к предотвращению дальнейшей эскалации.

“Стороны обвинили друг друга в начале столкновений. Сопредседатели Минской группы осуждают последние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации, включая применение существующих прямых каналов коммуникации между ними”, – сказано в заявлении ОБСЕ.

Ранее Politua разбирался в причинах обострения между Азербайджаном и Арменией.