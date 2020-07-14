Новости

Венгрия ввела новые правила для въезда украинцев

Украина и Венгрия.

Венгрия изменила требования к въезду украинцев. По новым правилам въезд для большинства граждан Украины будет возможен при получении разрешения.

Посольство Украины в Венгрии разъяснило новые правила пересечения границы, которые вступят в силу с 15 июля, сообщает пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

С 15 июля 2020 года право на въезд в Венгрию имеют граждане Украины:

• являющиеся членами семьи граждан Венгрии;

• имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;

• имеющие действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;

• прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса (желтый список);

• прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к желтой, ни к красной категории);

• в рамках 30-километровой зоны на срок до 24 часов.

В других случаях, в том числе когда человек прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса (красный список), въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку, доступную по этой ссылке.

Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

Граждане Украины, которые указаны в пунктах 1-4 и прибывающие из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 с разницей выдачи минимум в 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки.

Читайте также  Экс-премьер Украины призвал США к жесткому ответу на проведение российских выборов в Крыму

По состоянию на сегодня гражданам Украины, желающим транзитом пересечь территорию Венгрии, не нужно получать индивидуальное разрешение для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если он:

• дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию;

• отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

• имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, по необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

УВАГА!!!ПРАВИЛА В’ЇЗДУ (ТРАНЗИТУ) В УГОРЩИНУ!!!(ОНОВЛЕНО)З 15 липня 2020 року право в’їзду в Угорщину мають…

Geplaatst door Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary op Dinsdag 14 juli 2020

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска «Тиса» и «Лужанка».

Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляет полиция.

Напомним, что в конце июня, в Киеве прошло первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии. Председательствовали на заседании глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Источник Пресс-служба посольства Украины в Венгрии

Тоже интересно
Новости

СБУ задержала Штанько при продаже «пленок Ермака»

Новости

Блицкриг Разумкова: Рада провела заседание в 3 минуты

Новости

Иран подтвердил российское вмешательство в свою систему ПВО

Новости

В России будут сажать за призыв вернуть Крым Украине

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

СБУ задержала Штанько при продаже «пленок Ермака»

Блицкриг Разумкова: Рада провела заседание в 3 минуты

Иран подтвердил российское вмешательство в свою систему ПВО

1 из 1 868