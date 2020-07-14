Причиной обострения на азербайджано-армянской границе является внутренний кризис в Армении.

Такое мнение выразила Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова. По ее словам, официальный Ереван пытается использовать обострение для улучшения политической обстановки внутри собственной страны.

“Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки. Внутренние раздоры получили широкий размах. В то же время их очень беспокоят и усиливают в них чувство зависти международные успехи, достигнутые в последнее время нашей страной.”, – заверила Ахундова.

В частности, она привела в качестве примера таковых успехов деятельность Азербайджана в рамках международных организаций, заявления и постановления, принятые в последнее время всеми ведущими международными организациями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддержку территориальной целостности Азербайджана.

По мнению посла, все это нанесло очень серьезный удар по позициям Армении, связанным с конфликтом. В то же время, регулярно приводимые Азербайджаном с высоких трибун конкретные факты, убедительные обоснования, связанные как с историей конфликта, так и историей региона, полностью сводят на нет армянскую пропаганду.

Посол подчеркнула, что весь мир согласен с тем, что Нагорный Карабах является исторической азербайджанской территорией, что подтверждается множеством различных документов. Одновременно с этим мир признает Нагорный Карабах в качестве неотъемлемой части Азербайджана.

“В том числе проведенные недавно в так называемой “Нагорно-Карабахской республике” пресловутые “выборы” не только не были признаны ни одной страной, но и все ведущие международные организации, соседние страны и страны, занимающиеся данным вопросом, осудили эти выборы. Таким образом, еще раз была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, еще раз было открыто указано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана”, – пояснила посол.

Еще одной причиной армянского нападения выступают успехи Азербайджана на международной арене, считает Ахундова. Она напомнила, что именно по инициативе Баку недавно были проведены многочисленные саммиты международных организаций. По инициативе Баку была созвана специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН – эту инициативу поддержали более 130 стран.

“Поэтому можно сказать, что Армения утрачивает все опоры на международной арене. Внутренняя ситуация достаточно напряженная. Все уже понимают, что обещанное “процветание” – это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи с инцидентом 12 июля – очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований. Все независимые эксперты могут подтвердить это, – без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар. У них хватает сил только на то, чтобы обстреливать гражданское население или же неожиданно открыть огонь по нашему военному посту”, – заявила посол.

“До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны. Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. К сожалению, международное сообщество проявляет безучастность к нашей трагедии, ограничиваясь ни к чему не обязывающими заявлениями и призывами к миру. Между тем, статус-кво не может длиться вечно. Терпение азербайджанского народа не беспредельно!” – подвела итог Ахундова.

Как сообщал Politua, ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном обострилась – дошло до обмена артиллерийскими ударами.