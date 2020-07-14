СБУ задержала Штанько при продаже «пленок Ермака»

Сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько. Он известен записями разговоров брата главы Офиса президента. Но задержали его по делу о мошенничестве.

Служба безопасности Украины по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия Штанько, который известен тем, что фигурирует в деле записи разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, сообщает издание «ЛІГАБізнесІнформ» со ссылкой на информацию, полученную в СБУ.

Штанько задержали 14 июля при получении 100 тысяч долларов взятки в рамках дела о мошенничестве. Есть версия, что именно Штанько вел скандальную видеозапись разговоров Дениса Ермака пишет «ЛІГАБізнесІнформ».

Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником и взял деньги «за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества».

В спецслужбе заявляют, что прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий.

По данному факту открыто уголовное дело по статье «Мошенничество».

Впоследствии СБУ и Офис генпрокурора официально подтвердили эту информацию.

Правоохранители опубликовали фото с места задержания в одном из столичных кафе и рассказали, что кроме Штанько деньги брал еще один киевлянин. Они подстрекали представителя иностранной компании к передаче 100 тыс. долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы, а также судье.

За эти средства мужчины обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейший его возврат, мотивируя наличием соответствующих личных связей. При этом передавать «вознаграждение» они не собирались, а намеревались завладеть им.

«Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители «громких пленок» на самом деле оказались обычными мошенниками», – резюмировали в СБУ.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Пред 1 из 2 След

Напомним, что нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.

Следствие установило, что Денис Ермак по предварительному сговору с Шумским и Штанько путем обмана, который заключался в проведении собеседований и создания видимости реальной возможности назначения на должности во власти, в период с августа по октябрь 2019 года пытались завладеть чужими деньгами.