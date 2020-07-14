12 июля 2020 года, в 13:00 подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в Товузском районе на азербайджано-армянской государственной границе. При этом четверо военнослужащих Азербайджана погибли. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова. По ее словам, силы Армении планировали получить контроль над территорией, которая обеспечивает тактическое превосходство и держит окружающие деревни под постоянным давлением. “Кроме того, контроль над Товузским районом для армян очень важен, так как рядом проходят межгосударственные коммуникации и мегапроекты – газопровод через Грузию в Турцию, железная и автомобильная дороги. По мнению ряда экспертов, армянской стороне хочется представить Азербайджан как агрессора, посягающего на армянские территории, поэтому нынешняя провокация устроена не в зоне оккупации, а на госгранице”, – подчеркнула посол. В результате атаки несколько военнослужащих Азербайджанских вооруженных сил погибли. Подтвержденные и опознанные потери: 1-й лейтенант Махмудов Рашад;

Сержант Садыгов Вугар;

Старший солдат Мамедов Эльшад;

Солдат Дашдамиров Хайям;

Генерал-майор Полад Гашимов. В посольстве подчеркнули, что Азербайджан использовал минометы, артиллерию и танки для нейтрализации враждебных сил и восстановления контроля над ситуацией. При этом несколько позиций Азербайджана вдоль линии конфронтации были обстреляны армянскими войсками из стрелкового оружия, минометов и артиллерии, но армянские силы нейтрализованы контр-огнем.

13 июля Верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны заявил: “Международным организациям направлены соответствующие обращения, и как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим военных представителей зарубежных стран на эту территорию, чтобы они своими глазами увидели ситуацию. Чтобы они увидели, кто совершил эту военную провокацию. Увидели, что произошло в результате этой военной провокации и кто несет ответственность за обострение ситуации. Наше дело – правое, Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции”.

Напряженность в регионе продолжает сохраняться, добавила посол. По ее информации, 14 июля 2020 года в результате артиллерийского обстрела, проведенного вооруженными силами Армении в направлении Товузского района, был убит мирный житель: Азиз Азизов, 1944 года рождения.

По мнению Ахундовой, подобные провокации со стороны вооруженных сил Армении ставят под серьезное сомнение значимость проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Данными действиями Армения стремится вовлечь в конфликт третьи страны.

“Хотелось бы выразить глубокую признательность уважаемому МИДу Украины за четкую и принципиальную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также Резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884. Позиция была выражена отчетливо в следующих заявлениях МИДа Украины от 13 июля 2020 года по вопросу обострения ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском направлении и от 31 марта 2020 года по непризнанию так называемых президентских и парламентских выборов на территории Нагорного Карабаха, Азербайджана”, – поблагодарили в посольстве.