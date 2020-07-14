Блицкриг Разумкова: Рада провела заседание в 3 минуты

Верховная Рада Украины провела самое молниеносное заседание в свой истории. Продолжительность заседания составила около 3 минут.

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение проект закона, который предусматривает норму об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро в случае привлечения его к ответственности за коррупцию, сообщает пресс-службы Верховной Рады Украины.

«За» соответствующее решение проголосовали 284 нардепа. Собственно, это уже второе внеочередное заседание Рады 14 июля. Созывалось оно именно для рассмотрения законопроекта № 3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах

Центр противодействия коррупции отмечал, что этот документ подрывает независимость НАБУ. По нему, мол, фактически можно будет уволить директора НАБУ Артема Сытника. Ранее, в апреле, этот проект отложили из-за того, что он противоречил требованиям Международного валютного фонда.

Предложение не рассматривать законопроект, а отправить его на доработку озвучил один из его создателей нардеп Дмитрий Лубинець.

После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл второе внеочередное заседание Рады. В общем оно продолжалось около 3 минут.

«Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Самое короткое заседание в нашей истории», – заявил Разумков.

Напомним, что Рада приняла закон, с учетом поправок к принимаемому новому законопроекту, о государственном регулировании игорного бизнеса. Закон разрешает открытие казино.