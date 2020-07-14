Причиной катастрофы, в результате которой в Иране был сбит “Боинг” украинской авиакомпании МАУ, мог стать радар оператора ПВО. Он мог быть неправильно настроен еще в России.

Об этом на своем telegram-канале Nachtigal рассказал журналист Игорь Соловей. Он напомнил, что российский производитель ЗРК “Тор” мог иметь доступ к управлению системой противовоздушной обороны Ирана.

“Сразу после уничтожения самолёта МАУ Ираном я писал, что в 2-х из 3-х вариантов следы теракта против украинского самолета ведут в Россию. И вот сейчас появилась новая информация: иранцы утверждают, что причиной катастрофы якобы стал радар, с помощью которого оператор ПВО следил за воздушным пространством, пишет Washington Post“, – пояснил Соловей.

По информации СМИ, “неправильная калибровка радара привела к 107-градусной ошибке”. Поэтому, согласно отчету иранцев, это привело к неправильному толкованию местоположения пассажирского самолета и радар указал, что в воздухе находится второй, неопознанный самолет. Оператор ПВО, который следил за ситуацией, увидел два самолета и связался с вышестоящим командованием, но ответа не получил. Через двадцать секунд после этого он выпустил первую из двух ракет.

“В отчете не указываются фамилии виновных: ни тех, кто “перенастроил” систему ПВО, ни того, кто стрелял, ни тех, с кем стрелявший пытался связаться. Зенитный ракетный комплекс ПВО “Тор” разработан в СССР и продолжает производиться на территории РФ. Разработчиком является московская компания “Алмаз-Антей” (тот самый, который фальсифицировал расследование обстоятельств теракта ЗРК “Бук” против малайзийского самолета МН17). “Тор” эксплуатируется с 1986 года”, – подчеркнул журналист.

“Москва продаёт эти и другие комплексы ПВО (явно и скрытно) дружеским ей странам и политическим режимам. Так что прекрасную рекламу покупателям российских систем ПВО сделал этот иранский доклад… Будущим потенциальным покупателям российского оружия стоит задуматься, кому они отдают ключи от своего воздушного пространства”, – подвел итог Соловей.

Как ранее сообщал politua, Иран согласился на переговоры с Украиной по вопросу о сбитом “Боинге” МАУ.