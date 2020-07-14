В России будут сажать за призыв вернуть Крым Украине

В Госдуме придумала закон, чтобы карать тех, кто призывает вернуть оккупированный Россией Крым Украине. Россия будет требовать экстрадиции таких лиц.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что после вступления силу закона о приравнивании призывов к отчуждению территории РФ к экстремизму ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей, сообщает российский «Интерфакс».

«Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ… Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну».

Володин отметил, что «для американских политиков, которые мечтали о России, тоже появляется ответственность». В случае приезда в РФ они могут быть арестованы. И РФ может требовать их экстрадиции.

Законопроект внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что предлагается указать, что «экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории».

На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Россия незаконно оккупировала часть Украины- Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о «восстановлении исторической справедливости».

РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 6 лет осуществляет гибридную военную агрессию.

Позже стало известно, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части российской территории. Эти поправки были подготовлены во исполнение изменений, внесенных в Конституцию, напомнил через пресс-службу палаты спикер Вячеслав Володин.

Напомним, что в марте Медведчук, Кузьмин и Рабинович в Москве провели «диалог во имя мира» в Украине. Глава ОПЗЖ заручился поддержкой Путина в создании парламентского измерения «нормандского формата».