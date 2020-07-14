Посла Украины вызвали в МИД Армении из-за заявления о конфликте с Азербайджаном. Накануне МИД Украины заявил о необходимости деэскалации конфликта.

Посол Украины Иван Кулеба был приглашен в МИД Армении в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, соответствующее заявление размещено на сайте МИД Армении.

«Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе», – говорится в заявлении.

В ходе встречи Кочарян также проинформировал посла «о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате результат агрессивных действий Азербайджана».

13 июля МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах», – говорится в заявлении.

На выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

Напомним, что в октябре прошлого года у Зеленского приняли решение направить послом в Армению тогдашнего посола в Казахстане Ивана Кулебу.

Напомним так же, что недавно глава МИД Кулеба назвал 23 страны в которые могут выезжать украинцы после ослабления карантина из-за коронавируса и открытия границ.