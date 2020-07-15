Массовое паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана в этом году запретили из-за пандемии коронавируса. Это решение было принято МИД Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий. По его словам, участники межведомственного совещания руководствовались при принятии решения рядом факторов:

нынешняя эпидемиологическая ситуация в Государстве Израиль (относится к странам “красной зоны” из-за показателя заболевания COVID-19);

запрет на проведение массовых мероприятий в Украине;

нагрузка на украинские медицинские учреждения;

необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;

сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

Кроме того, Цебрий добавил, что в июне-июле 2020 года прошел ряд переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран. В частности состоялся телефонный разговор между главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и директором Департамента международного сотрудничества Минздрава Израиля А.Шальмоном.

Израильская сторона заверила, что с пониманием воспримет отмену международного паломничества в Умань в этом году, но при этом просит заранее сообщить об официальной позиции украинской стороны по этому поводу.

В документе, который опубликовал Цебрий, также шла речь о попытках “политизировать” вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань. В частности, некоторые организации пытались подавать карантинные ограничения как пример “антисемитизма” в Украине.

С учетом этого факта в МИД попросили выработать согласованную государственную позицию и принять соответствующие решения по организации нынешнего празднования Рош ха-Шана иудейской общиной.

Шановні уманчани! Наша спільна перемога!!! Результатом учасників міжвідомчої наради в приміщенні МЗС України стала… Опубликовано Олександр Цебрій Понедельник, 13 июля 2020 г.

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