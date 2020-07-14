В Украине прокомментировали заявления об “украинском сценарии” в Сербии

Посольство Украины в Сербии подчеркнуло, что Украина никак не вмешивается во внутренние дела Сербии. В ведомстве также осудили слова мэра сербского муниципалитета Вождоваца Александара Савича, назвав неприемлемым попытки вмешаться во внутренние дела Украины.

Как сообщает пресс-служба посольства, Александар Савич в негативном свете упомянул “украинский сценарий”, говоря о нынешних массовых акциях протеста в Сербии. В посольстве заявили, что удивлены слышать критику в адрес европейского выбора Украины от чиновника той политической силы, которая ведет Сербию к ЕС.

“Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет “украинским сценарием”, было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой”, – говорится в заявлении.

В посольстве также уточнили, что любые оценки относительно этого выбора, должны давать исключительно сами украинцы. Но никак не иностранные политики.

Как ранее сообщал politua, в Сербии разгорелись массовые протесты против ужесточения карантина. Россия, в свою очередь, попыталась найти в этом “украинский след”.