Харьков ушел под воду за один вечер: видео

Рекордно сильный ливень в Харькове, который шел всю ночь и продолжился утром 14 июля, затопил центральные улицы города. От непогоды также пострадал крупнейший в стране рынок “Барабашово”.

Многочисленные видео потопа публиковали местные жители. На кадрах можно увидеть, как водители и пешеходы с трудом передвигаются по дорогам, а в некоторых местах вода заливает капоты машин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщило АТН, ливневые стоки просто не справляются с таким уровнем воды. В результате многие автомобили заглохли и буквально тонули, пытаясь проехать по улицам.

На рынке “Барабашово” были затоплены торговые павильоны. Ситуация осложняется тем, что когда мимо них проезжают автомобили, потоки воды усиливаются. В социальных сетях пишут о затоплении магазинов и массовой порче товара. Кроме того, в некоторых районах Харькова прекратил работу коммунальный электротранспорт.

Температура воздуха в городе резко опустилась до +17…+20 градусов. В Укргидрометцентре считают, что дождь в Харькове продолжится до вечера 14 июля и может смениться градом.

Тем временем, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на своей странице в Facebook сообщил, что в городе был установлен исторический рекорд по количеству осадков – 90 миллиметров. Ливень побил рекорд 1881 года – тогда в Харькове выпало 83 миллиметра осадков.

❗️ Увага! Рекордні дощі! ⛈ Починаючи з вечора 13 липня і до 9 години ранку 14 липня по Харкову та області пройшли… Опубликовано Харківський регіональний центр з гідрометеорології Понедельник, 13 июля 2020 г.

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