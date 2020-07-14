“Варварство и военное преступление”: Кулеба высказался об убийстве медика на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе – это военное преступление. Он также подчеркнул, что эта чудовищная трагедия не останется без внимания международных партнеров.

Об этом он сообщил на онлайн-брифинге. Кулеба пообещал сделать все, чтобы враг заплатил за это преступление высокую цену.

“Мы привлечем всех наших партнеров. Это наберет максимальную огласку. Убийство медика, который оказывает помощь раненому, это больше чем трагедия”, – сказал министр.

Кроме того, он выразил свои соболезнования близким погибшего медика. При этом Кулеба назвал это убийство актом варварства.

“Хочу заявить, что с юридической точки зрения это убийство имеет признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет об акте варварства”, – подвел он итог.

Как сообщал politua, боевики на Донбассе устроили засаду на эвакуационную команду, которой перед этим предоставили “коридор” для эвакуации тела погибшего воина ВСУ.