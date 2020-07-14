В Украине принят новый закон об игорном бизнесе

Рада приняла с учетом поправок к принимаемому новому закону о государственном регулировании игорного бизнеса. Закон разрешает открытие казино.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» поддержали 248 народных депутатов.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:

▪ азартных игр в игорных заведениях казино;

▪ азартных игр казино в сети интернет;

▪ букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;

▪ азартных игр в залах игровых автоматов;

▪ азартных игр в покер в сети интернет.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино – в отелях категории «пять звезд» с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева – не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева – не менее 50 номеров), а также на ипподромах.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.

Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).

Депутаты «Слуги народа» отдали 224 голоса «за», «За будущее» – 4 голоса, «Доверие» – 18 голосов, внефракционные – 2 голоса. «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Голос» – ни одного голоса.

Нардепы внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в частности:

▪ вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;

▪ вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша – увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;

▪ расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;

▪ вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;

▪ вернули редакцию термина «безупречная деловая репутация».

Напомним, что 30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

Всего было подано 3,5 тысячи поправок к законопроекту.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д.