Масс: Украина прямо влияет на отношение к России

Маас утверждает для восстановления стратегических отношений с Россией необходимо решение в Украине. Без решения вопроса Донбасса никаких изменений не будет.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что решение по конфликту на Востоке Украины является предпосылкой для восстановления стратегических отношений Евросоюза с Россией. Он заявил об этом в понедельник, представляя на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, сообщает украинская службу «Deutsche Welle».

Маас сказал, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

«Я считаю, что мы нуждаемся в большем. Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС» , – отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «необходимо решение в Украине».

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в «нормандском формате» по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», – подчеркнул Хайко Маас.

Он напомнил, что полного прекращения огня так и не достигнуто, а договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.

Прокомментировал Маас и вопрос газопровода «Северный поток-2», который «Газпром» хочет проложить по дну Балтийского моря в Германию. «Для нас это прежде всего вопрос экономической политики. В этом проекте мы сейчас не будем изменять наше решение. Мы считаем, что этот вопрос диверсификации наших источников энергоносителей», – отметил министр.

Напомним, что 3 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. В ОП заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей «нормандской четверки», достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.

Во время визита в Берлин в начале июня Кулеба сообщил о договоренности провести «нормандские» переговоры на уровне министров, но не назвал конкретных дат.