ВидеоНовости

Коронавирус: вылечили больше украинцев, чем заразилось

Медики борющиеся с коронавирусом.

Коронавирус в Украине за сутки подхватили более 600 человек. При это большее число пациентов – выздоровело, смертность составила 14 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили в 638 человек. Министр здравоохранение Максима Степанова рассказал об этом в ходе своего брифинга.

За минувшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, при этом выздоровел 651 пациент, заболело 638 человек.

Больше всего новых случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали во Львовской области (+147), Закарпатской области (+67) и Киеве (+112).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 54771 человек, из них 3906 детей и 7499 медработников, зафиксировано 1412 летальных случая, выздоровели 27154 человека.

Статистика 14.07

⚡МОЗ повідомляє:В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків. Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 2148 випадків;Волинська область — 3080 випадків;Дніпропетровська область — 1146 випадків; Донецька область — 765 випадків;Житомирська область — 1542 випадки;Закарпатська область — 4055 випадків;Запорізька область — 622 випадки;Івано-Франківська область — 3127 випадків;Кіровоградська область — 674 випадки;м. Київ — 6350 випадків;Київська область — 3090 випадків;Львівська область — 7254 випадки; Луганська область — 95 випадків;Миколаївська область — 487 випадків;Одеська область — 2258 випадків;Полтавська область — 334 випадки;Рівненська область — 4740 випадків;Сумська область — 341 випадок;Тернопільська область — 2276 випадків;Харківська область — 2723 випадки;Херсонська область — 204 випадки;Хмельницька область — 909 випадків;Чернівецька область — 5184 випадки;Черкаська область — 755 випадків;Чернігівська область — 612 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 13 juli 2020

Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР.

Читайте также  Грузопоток через украинские порты Азовского моря сократился почти вдвое
Источник Пресс-служба Кабинета министров Украины

Тоже интересно
Новости

“Варварство и военное преступление”: Кулеба высказался об убийстве медика…

Новости

В Украине принят новый закон об игорном бизнесе

Новости

Масс: Украина прямо влияет на отношение к России

Новости

Незаконная вырубка лесов в Карпатах: в сети разгоняют искусственную панику

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

“Варварство и военное преступление”: Кулеба высказался об убийстве медика на Донбассе

В Украине принят новый закон об игорном бизнесе

Масс: Украина прямо влияет на отношение к России

1 из 1 891