Коронавирус: вылечили больше украинцев, чем заразилось

Статистика 14.07

⚡МОЗ повідомляє:В Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків. Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 2148 випадків;Волинська область — 3080 випадків;Дніпропетровська область — 1146 випадків; Донецька область — 765 випадків;Житомирська область — 1542 випадки;Закарпатська область — 4055 випадків;Запорізька область — 622 випадки;Івано-Франківська область — 3127 випадків;Кіровоградська область — 674 випадки;м. Київ — 6350 випадків;Київська область — 3090 випадків;Львівська область — 7254 випадки; Луганська область — 95 випадків;Миколаївська область — 487 випадків;Одеська область — 2258 випадків;Полтавська область — 334 випадки;Рівненська область — 4740 випадків;Сумська область — 341 випадок;Тернопільська область — 2276 випадків;Харківська область — 2723 випадки;Херсонська область — 204 випадки;Хмельницька область — 909 випадків;Чернівецька область — 5184 випадки;Черкаська область — 755 випадків;Чернігівська область — 612 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 13 juli 2020