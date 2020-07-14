Ситуацию с незаконной вырубкой лесов преувеличивают, разгоняя панику. На самом деле нелегальная рубка древесины в Карпатах – достаточно редкий случай.

Об этом со ссылкой на журналиста Вадима Карпьяка говорится в статье politua. Он рассказал о своей встрече с карпатскими лесниками, которые объяснили реальное положение дел.

“Ходил с друзьями в Карпатах. Встретили лесников ГП “Верховинское лесное хозяйство”. Они просили передать, что на вверенной им территории нет такой катастрофы с вырубкой лесов, как пишут “в интернетах”. Напротив, если при Союзе вырубали 100 000 кубов в год, то сейчас лишь 30 000. И лес постоянно сажают. Даже нас звали на эту работу (500 грн. в день)”, – рассказал Карпьяк.

По словам лесников, фото вырубок и “облысения” Карпат, которые часто публикуют в сети, на самом деле берутся из Румынии, где нелегальная рубка очень распространена. А фотографии железнодорожных эшелонов, загруженных древесиной, утверждают они – это белорусский лес, который идет через Украину транзитом.

“Незаконные вырубки у них есть, конечно, но больше так рубят местные на локальные потребности и не в промышленных количествах. Со своей стороны подтверждаю, что за три дня в этом районе не видел ни одной свежей вырубки. Ребята очень просили этом написать, потому что им обидно, что они стараются хорошо делать свою работу, а их часто воспринимают как неких негодяев. Я обещал передать вам их слова. Вот передаю”, – подвел итог журналист.

Ходив з друзями Карпатами. Зустріли лісників ДП Верховинське лісове господарство. Вони просили передати, що на ввіреній… Опубликовано Vadym Karpiak Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Как сообщал politua, в Украине впервые с 1996 года проведут полную инвентаризацию лесов.