Группа, вышедшая для того чтобы забрать тело погибшего украинского бойца, попала в засаду.

Российские боевики в очередной раз нарушили все возможные соглашения, расстреляв украинских военных, сначала предоставив им “коридор” для эвакуации тела погибшего воина ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он подчеркнул, что гарантом выполнения договоренности выступало ОБСЕ.

“Не могу прийти в себя от ненависти и бессилия. Сегодня утром под Горловкой погиб наш разведчик. Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. Договорились. Боевики согласились. Для эвакуации вышла группа из девяти наших военных вместе с представителем СЦКК. Под гарантии ОБСЕ”, – рассказал Цаплиенко.

При этом он добавил, что все участники группы эвакуации были в белых шлемах и специальных жилетах. И несмотря на все вышеперечисленное, украинцы попали в тройную засаду. Наплевав на гарантии и договоренности, террористы начали массированный обстрел группы. Двое украинских воинов, один из них медик, были убиты боевиками на месте.

Не можу отямитись від ненависті та безсилля. Сьогодні зранку під Горлівкою загинув наш розвідник. Про евакуацію тіла… Опубликовано Andriy Tsaplienko Понедельник, 13 июля 2020 г.

Как ранее сообщал politua, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что никакого “ОРДЛО” в Конституции Украины закреплено не будет.