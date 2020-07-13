Полиция назвала десятку антирекордсменов по скорости

Несмотря на внедрение системы видеонаблюдения на дорогах, существенно снизившей число нарушений, лихачи на дорогах не исчезают.

Полиция назвала антирекорды прошлой недели по нарушению скоростного режима. Больше всего «лихачил» электрокар Nissan Leaf, говорится в сообщение патрульной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, с 6 до 12 июля камеры на дорогах зафиксировали 202 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

Наибольшей скорость была у автомобилей:

• Range Rover – 210 км/ч на трассе Киев – Харьков – Довжанский;

• Mercedes-Benz S 500– 205 км/ч на автодороге Киев-Чоп;

• Audi SQ7-201 км/ч на автодороге Киев – Харьков – Довжанский.

Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 6 до 12 липня 202 автомобілі, які рухалися зі швидкістю… Geplaatst door Патрульна поліція України op Maandag 13 juli 2020

На всех этих дорогах разрешенная скорость составляла 110 км/ч.

При этом, по словам патрульных, больше всего скоростной режим на прошлой неделе нарушал автомобиль Nissan Leaf – 17 раз.

13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Напомним, что с 1 июля в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД. Прежде всего они касаются вождения в нетрезвом виде.