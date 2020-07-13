ОРДЛО в Конституции не будет – Дмитрий Кулеба

Украина не собирается менять Конституцию для того, чтобы закрепить правовой статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью “Сегодня” заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он отдельно уточнил, что Москве не удастся “перекрутить” Минские соглашения.

“Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения “хотелок” других стран”, – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, Украина уже несколько лет успешно реализует реформу децентрализации. В ее рамках принимаются необходимые законы, в том числе вносятся изменения в Конституцию. И только в рамках этого процесса можно рассматривать полномочия оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

“Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами”, – отметил Кулеба.

Кроме того, он заявил, что все еще рассчитывает на конструктивную позицию России по Минским договоренностям. В первую очередь, на соблюдение Кремлем первого и важнейшего правила Минских соглашений – полного и всеобъемлющего прекращения огня.

“Любые попытки извратить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, обречены на провал”, – подвел итог министр.

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