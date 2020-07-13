13 июля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2695. Этот документ предлагает ужесточить наказание для водителей за пьяное вождение.

При голосовании документ в первом чтении поддержали 282 народных депутата. Этот проект предлагает разрешить арест на срок от 10 до 15 суток для причастных к аварии водителей, которые сбежали с места ДТП. Кроме того, таких водителей предлагают наказывать штрафом в размере 3 400 гривен или лишением прав на срок до 6 месяцев.

Напомним, что сейчас за такое нарушение грозит лишь штраф в размере 255 гривен или общественные работы сроком на 40 часов.

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагают арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишать прав на срок от 3 до 10 суток. А вот за пьяное вождение законопроектом предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное нарушение в течение года наказывается 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административным арестом на срок 10 суток.

Если же водитель в течение года совершит аналогичное правонарушение в третий раз, то ему грозит штраф в размере 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (также с лишением прав).

Кроме того, еще одно нововведение предлагает штрафовать за употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования на сумму в 20 400 гривен или арестовывать виновника на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Наказание за ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, предлагается в виде штрафа от 51 до 85 тысяч гривен или ареста на срок до шести месяцев с лишением прав на пять лет. Сейчас за подобное можно отделаться только штрафом в размере 3 400 до 8 500 гривен.

Такие же преступления, но совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 лет с лишением прав на срок от трех до пяти лет.

В случае смерти пострадавшего виновнику грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением прав на срок от пяти до восьми лет. Если жертв несколько, тюремный срок увеличится на срок от 5 до 10 лет.

В том случае, если водитель при совершении смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, то ему будет грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от семи до десяти лет.

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