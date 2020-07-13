Пожар в Луганской области полностью потушили

В Луганской области спасатели полностью потушили лесной пожар, который бушевал в регионе на протяжении целой недели. Бедствие началось еще 6 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По их информации, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.

Напомним, что лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. Стихия унесла жизни пяти человек.

Луганська область: ліквідовано пожежу лісового масиву та сухої трави ⤵️ 13 липня о 17:20 лісову пожежу на території… Опубликовано ДСНС України Понедельник, 13 июля 2020 г.

Ранее politua рассказывал, как разворачивалось стихийное бедствие в Луганской области.