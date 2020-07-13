Пожар в Луганской области полностью потушили
Стихия бушевала в регионе ровно неделю.
В Луганской области спасатели полностью потушили лесной пожар, который бушевал в регионе на протяжении целой недели. Бедствие началось еще 6 июля.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По их информации, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.
Напомним, что лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. Стихия унесла жизни пяти человек.
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Опубликовано ДСНС України Понедельник, 13 июля 2020 г.
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