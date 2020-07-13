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Пожар в Луганской области полностью потушили

Фото: "Цензор.нет"

Стихия бушевала в регионе ровно неделю.

В Луганской области спасатели полностью потушили лесной пожар, который бушевал в регионе на протяжении целой недели. Бедствие началось еще 6 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По их информации, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.

Напомним, что лесной пожар в Луганской области охватил площадь около 5 тысяч гектаров. Стихия унесла жизни пяти человек.

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13 липня о 17:20 лісову пожежу на території…

Опубликовано ДСНС України Понедельник, 13 июля 2020 г.

Ранее politua рассказывал, как разворачивалось стихийное бедствие в Луганской области.

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