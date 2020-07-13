В Нью-Йорке впервые за 4 месяца не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

Но в целом по США наблюдается рост уровня заболеваемости COVID-19.

Власти Нью-Йорка заявили о том, что в городе не было зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции за сутки. Это произошло впервые за четыре месяца.

Об этом сообщило издание Daily Mail. При этом журналисты напомнили, что первая официальная смерть в городе была зарегистрирована 11 марта.

С 13 марта по 11 июля не было ни одного дня без смерти от коронавируса. Всего же за четыре месяца COVID-19 стал причиной смерти 4 613 жителей Нью-Йорка, .

Но если в Нью-Йорке наблюдается тенденция к снижению заболевания, то по стране в целом происходит резкий рост заболеваемости. В частности, только 12 июля во Флориде зарегистрировано более 15 000 положительных случаев заражения вирусом. Это стало новым антирекордом за один день для любого штата. Ранее самый высокий показатель был у Нью-Йорка в апреле.

Напомним, что по состоянию на 13 июля в США было обнаружено 3 414 557 случаев COVID-19, при этом умерло 137 795 больных.

Как ранее сообщал politua, Украина поставила новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса.