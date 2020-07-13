Российский актер получил запрет на въезд в Украину

Российский актер прилетел в Украину на съемки, а получил запрет на въезд в страну на три года. Он отказался признавать, что незаконно посещал Крым.

На 3 года запретили въезд в Украину российскому актеру, который посещал оккупированный Крым, сообщила пресс-служба Государственная пограничная служба.

Россиянин прилетел в аэропорт «Борисполь» 13 июля рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников. ГПСУ традиционно не называет фамилии актера, но по данным «Украинской Правды» речь идет о Антоне Пампушном.

«Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма «Балканский рубеж», которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове. Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ.

«В Украину, по словам мужчины, прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся. Украинские пограничники проставили российскому актеру штамп о трехлетнеем запрете на въезд в нашу страну», подчеркнули в Госпогранслужбе.