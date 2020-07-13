Суд снял электронный браслет с Дугарь

С Дугарь сняли электронный браслет и позволили путешествовать по стране. Защита намерена добиться полного оправдания подозреваемой в убийстве Шеремета.

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране, передает из зала суда «Громадське Радіо».

Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены решением суда, ведь меру пресечения смягчили, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность Дугарь к делу.

Напомним, что Сенцов обратился к Зеленскому с требованием справедливого расследования дела Шеремета. Подчеркивается, что патриоты стали мишенями для агрессора.

4 июня в центре Киева прошла массовая акция “200 дней лжи” в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Известно, что следователи явно фальсифицируют доказательства в деле об убийстве Павла Шеремета, с цель обвинения Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Один из руководителей “Украинской Правды” Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.