Рада рассмотрит закон Бужанского о языке

«Слуги народа» собираются вынести на рассмотрение Верховной Рады закон нардепа Бужанского о языке. Закон отменяет обязательное обучение на украинском языке.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект об обучении на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады, передает «Украинская Правда».

«В нашей фракции есть просьба. Законопроект 2362 о переходе русскоязычных школ на украинский язык его обязательно включить в повестку дня на этой неделе», – заявил Корниенко.

«Он сейчас немного ниже двинулся на следующую неделю, то есть на сентябрь, а в сентябре это уже должно происходить. Здесь логика чисто такая по времени. 2362 просим подвинуть на эту неделю», – добавил он.

Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил аппарату Рады учесть законопроект, например, на четверг в повестку дня работы парламента.

Речь идет о законопроекте № 2362 нардепа «Слуги народа» Максима Бужанского. Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

В комитете Рады отметили, что законопроект Бужанского «влияет на показатели государственного бюджета (приведет к увеличению расходов)».

Также в комитете добавили, если закон Бужанского примут до 15 июля 2020 года, то он вводиться в действие не ранее 1 января 2021 года, а после 15 июля 2020 – не ранее 1 января 2022 (или 1 января следующего за этим года в зависимости от времени принятия закона).

Нардепы «Евросолидарности» Парубий и Вятрович призывают украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, так как законопроектом предлагается отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

Вятрович отметил, что в случае принятия закона, переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года будет отменен.

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В частности, Бужанский предлагает отказаться от этой нормы, а взамен хочет, чтобы «перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды».

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Напомним, что недавно Александр Корниенко стал фигурантом сексистского скандала. Это свидетельство низкой политической культуры, отсутствия морали и этики, невозможны в цивилизованной политической среде.