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Оккупанты разрешили въезд и выезд с Донбасса

Пункты пропуска на линии разграничения с ОРДЛО.

Оккупационные администрации ОРДЛО открыли пункты пропуска на въезд и выезд с оккупированного Донбасса в Украина, кроме КПВВ «Марьинка».

13 июля оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ «Новотроицкое» в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТ на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей», – говорится в сообщении.

Кроме того, на 12:00 через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию – 229, на контролируемую территорию – 481.

Движение через КПВВ «Марьинка» боевики до сих пор блокируют.

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В Госпогранслужбе напомнили, что все граждане, прибывающие из временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Действуй дома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, которые следуют через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

Источник ГПСУ

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