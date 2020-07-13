НБУ проводит «длинное» рефинансирование банков

НБУ выдал банкам еще 5 миллиардов «длинного» рефинансирования. Всего было проведено три тендера по рефинансированию на почти 10 миллиардов.

Национальный банк предоставил банкам долгосрочного рефинансирования на 5,108 миллиарда гривен, сообщает агентство «FinClub».

НБУ удовлетворил заявки семи банков, рефинансирование было предоставлено под 6% на срок до пяти лет.

Всего с 8 мая НБУ провел три тендера по рефинансированию сроком от года до пяти на 9,31 млрд грн.

Также с 30 апреля Нацбанк провел девять аукционов по рефинансированию сроком до 90 дней на 12,39 млрд грн. При этом тендер 5 июня не состоялся.

Следующий аукцион по 90-дневному рефинансирования состоится 17 июля, а по рефинансированию сроком до пяти лет – 14 августа.

Напомним, что после увольнения главы НБУ Якова Смолия МВФ настаивает на сохранении текущей политики украинского регулятора. Для этого требуется сохранить независимость Нацбанка в соответствии с буквой и духом закона.