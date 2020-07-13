На протяжении 12 июля российские террористы на Донбассе шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня. Пятеро украинских военнослужащих при этом были ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. По их информации, ВСУ успешно ликвидировали троих боевиков, еще восемь – ранили.

Кроме того, российские войска обстреляли жилой район в Авдеевке, применив для этого артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома, еще один снаряд попал в крышу дома и не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

В районе Новотошковского враги вели огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а позиции возле Крымского обстреляли из минометов 120-го калибра. Вблизи населенного пункта Орехово кроме 120-ти мм минометов боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь попал Хутор Вольный – его обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В районе Луганского противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности ОТГ “Восток”, вблизи Авдеевки, неоднократно велся огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Опытного террористы открывали огонь из 120-ти мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Защитники Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили”, – подчеркнули в штабе ООС.

Ранее politua рассказывал о беларусских наемниках, воюющих на Донбассе на стороне террористов.