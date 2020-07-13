12 июля боевики шестнадцать раз нарушили режим “тишины”.
На протяжении 12 июля российские террористы на Донбассе шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня. Пятеро украинских военнослужащих при этом были ранены.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. По их информации, ВСУ успешно ликвидировали троих боевиков, еще восемь – ранили.
Кроме того, российские войска обстреляли жилой район в Авдеевке, применив для этого артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома, еще один снаряд попал в крышу дома и не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.
В районе Новотошковского враги вели огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а позиции возле Крымского обстреляли из минометов 120-го калибра. Вблизи населенного пункта Орехово кроме 120-ти мм минометов боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под огонь попал Хутор Вольный – его обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В районе Луганского противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности ОТГ “Восток”, вблизи Авдеевки, неоднократно велся огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Опытного террористы открывали огонь из 120-ти мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Защитники Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили”, – подчеркнули в штабе ООС.
Зведення станом на 07:00 13 липня 2020 року
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12 липня незаконні збройні формування…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Воскресенье, 12 июля 2020 г.
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