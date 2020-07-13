Полиция задержала банду грабителей под Киевом

Под Киевом полицейские задержали вооруженную банду, которая ограбила с угрозой физической расправы семью предпринимателя.

Полиция Киевской области задержала вооруженную банду за совершение дерзкого разбойного нападения на предпринимателя, пресс-служба полиции Киевской области.

«В июне ночью группа неизвестных лиц в масках ворвались в помещение предпринимателя в поселке Козин, что в Обуховском районе. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома большую сумму денег. После чего скрылись с места преступления», – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности 4 злоумышленников. При поддержке КОРДа их задержали на территории столицы и области.

Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.

Во время обысков по месту жительства воров полицейские изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили и другие вещественные доказательства.

Фото опубликованные пресс-службой полиции Киевской области. Фото опубликованные пресс-службой полиции Киевской области. Фото опубликованные пресс-службой полиции Киевской области. Фото опубликованные пресс-службой полиции Киевской области. Фото опубликованные пресс-службой полиции Киевской области. Фото опубликованные пресс-службой полиции Киевской области. Фото опубликованные пресс-службой полиции Киевской области. Пред 1 из 7 След

По данному факту расследуется уголовные производства по ч. 3 ст.187 (разбой), по ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК.

Задержанным сообщили о подозрении. Их проверяют на причастность к другим преступлениям на территории области.

Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Киеве полиция задержала двух граждан РФ, планировали совершение тяжких преступлений. Они работали на российские спецслужбы.