В Украине выявлено более 600 случаев коронавируса

За пошедшие сутки в Украине выявлено более 600 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. Все заболевших более 54 тысяч.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили в 612 человек. Всего в стране более 54 тысяч больных коронавирусом, общая смертность от эпидемии составила 1398, говорится в данных Системы мониторинга коронавируса СНБО.

По состоянию на утро 13 июля коронавирус в Украине подтвердили в 54 133 человек, умерли 1398 человек из COVID-19.

Сейчас в Украине более 26 тысяч активных больных, одновременно более 26 тысяч уже преодолели COVID-19.

За минувшие сутки обнаружили 612 случаев коронавируса, 15 человек умерли.

Больше всего новых инфицированных обнаружили во Львовской (+104), Ровенской (+99) и Закарпатской (+79) областях.

Напомним, что в конце прошлой недели в Украине – рекорд выздоровления от коронавируса. Тогда за сутки сутки выздоровели более 1000 человек, уровень заражения сохраняется на прежнем уровне.