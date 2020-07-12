Названы четыре типа беларуских боевиков на Донбассе

В войне на Донбассе участвуют четыре основных типа жителей Беларуси. Все эти типажи отличаются от стандартного представления о боевиках «русского мира».

Абсолютное большинство беларусов, воюющих на Донбассе в составе российских сил, поехали туда не ради наживы. Типажи беларуских участников незаконных вооруженных формирований описали в своей книге «Беларуский Донбасс» журналисты Катерина Андреева и Игорь Илляш, сообщает «Радио Свободы» опубликовавшее фрагмент книги.

«В обществе есть два полярных взгляда на беларусов, воюющих за «русский мир» на Донбассе», – пишут авторы книги.

Далее отмечается, что существует два полярных мнения относительно мотивации беларуских участников войны на Донбассе на стороне России.

«Одни уверены, что речь идет о защитниках местного населения от «фашистов-бандеровцев», – отмечается в книге.

«Другие убеждены: белорусы-боевики воюют из-за денег, исключительно ради личной наживы», – подчеркивается..

Как пишут авторы, «на самом деле, обе крайности далеки от реального положения дел». Он так же приводят четыре основных типажа беларуских участников войны на Донбассе на стороне России.

«Абсолютное большинство белорусов, которые оказались в рядах «ДНР-ЛНР», поехали туда не ради наживы и не по идейным соображениям, а за социальным статусом», – отмечают авторы.

«Война на Донбассе дает им возможность обменять статус люмпена, маргинала или просто лузера на статус «героя Новороссии» и «борца с украинским фашизмом». А это очень привлекательный обмен, даже если он происходит исключительно в их головах», – уточняют они.

Кроме того, в войне участвуют еще идейные сторонники «русского мира», которых в книге определяют как «романтиков». Еще одной категорией являются люди имеющий боевой опыт и желающие воевать – «люди войны», а так же так называемые «беглецы» – люди которые пытаются за счет войны перезагрузить свою жизнь потерпевшую катастрофу.

Напомним, что в украинском издательстве «Фоліо» вышла книга Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс». В этой книге рассказывается о судьбах беларусов воевавших на Донбассе.