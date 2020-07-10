Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ по делу о “Боинге” МН17

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом малазийским “Боингом” рейса МН17.

Об этом заявило нидерландское правительство. Там подчеркнули, что Нидерланды предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса МН17.

“Подавая эту международну жалобу, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв МН17, семнадцати разных национальностей, и их ближайших родственников. Достижение справедливости для 298 жертв падения рейса МН17 было и остается высшим приоритетом правительства. Передавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая заявления ближайших родственников – мы приближаемся к этой цели”, – заявили в Нидерландах.

Как ранее сообщал politua, в Гааге возобновились слушания по делу МН17.