СБУ обнаружила тайник с боеприпасами и запрещенным оружием на Луганщине

Это уже тридцатый найденный с начала года схрон боевиков.

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон боевиков. В нем были найдены два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты РГД и Ф-1, 2,5 килограмма пластида, около четырех килограммов тротила, и противопехотная мина МОН-50 (запрещены Оттавской конвенцией от 1997 года).

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По информации ведомства, тайник был обустроен в окрестностях поселка Путилино в Новоайдарском районе Луганщины.

Кроме перечисленного правоохранители также изъяли из него электродетонаторы, большое количество патронов различного калибра и дымовые гранаты. По оперативным данным, схрон террористы обустроили еще в 2014 году. Он принадлежал так называемому “отдельного разведывательному батальону 2 АК НС ЛНР” и использовался для совершения диверсий.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству схрона. Напомним, что всего с начала 2020 года Служба безопасности Украины обнаружила на территории Луганщины почти 30 тайников с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.

СБУ виявила на Луганщині схованку з гранатометами, вибухівкою і забороненою протипіхотною міною Служба безпеки України… Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 10 июля 2020 г.

Как ранее сообщал politua,СБУ задержали сотрудника российской внешней разведки, который причастен к трагедии с малазийским “Боингом” МН17.