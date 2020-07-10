Украинцам больше отказывают в шегенских визах

Количество отказов во въезде в Шенген украинцам в прошлом году выросло на 25%. Такие выводы сделаны в отчете Еврокомиссии.

Количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенгенской зоне в период между 2018 и 2019 годами увеличилось на 25% – с 53 185 до 66 390, говорится в третьем отчете Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.

В документе также отмечается, что количество украинских граждан, признанных незаконно проживающими в Шенгенской зоне, увеличилось на 11% (с 37 410 до 41 705).

Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.

Уровень признания заявлений на убежище снизился до 10,2% в 2019 году (по сравнению с 17,3% в 2018 году).

В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Что касается сотрудничества по вопросам реадмиссии, то наблюдается снижение показателя возврата, отмечается в отчете. Коэффициент возврата снизился до 73% в 2019 году (по сравнению с 85% в 2018 году), при этом фактически вернулись 27 200 украинских граждан.

«Тем не менее, поскольку государства-члены ЕС сообщают о хорошем сотрудничестве по вопросам реадмиссии своих граждан, а также граждан третьих стран, это снижение коэффициентов возврата не должно объясняться недостаточной эффективностью или изменениями в сотрудничестве. Текущий финансируемый ЕС проект предоставит электронную систему управления делами о реадмиссии, которая призвана повысить эффективность оперативного сотрудничества», – говорится в отчете.

В Еврокомиссии пояснили, что статистические данные в отчете отражают данные Евростата за 2019 год с акцентом на колебания между 2018-2019 годами. Где это возможно, в рассматриваемых странах описываются политические события в период до публикации этого отчета в июле 2020 года. Предыдущий отчет был представлен в декабре 2018 года.

В тоже время, Еврокомиссия определила, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом.

«Украина приняла меры, определенные во Втором отчете и показатели визовой либерализации визового режима продолжают выполняться. Несмотря на снижение коэффициента возврата, хорошее сотрудничество по реадмиссии продолжалось и должна поддерживаться, а также сотрудничество с ЕС и государствами-членами по мерам по преодолению миграционных проблем и уменьшения рисков для безопасности», – говорится в отчете.

В Еврокомиссии отметили, что Украине необходимо усилить оперативное сотрудничество с государствами-членами для уменьшения нелегальной миграции украинских граждан в зону Шенген+.

Напомним, что ЕС определила «безопасные страны» после коронавируса. После ослабления карантинных мер введенных из-за коронавируса, ЕС открывает свои границы для третьих стран. В списке «безопасны стран» отсутствует Украина. https://politua.org/novosti/89083-es-opredelila-bezopasnye-strany-posle-koronavirusa/