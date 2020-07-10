В Москве отрицают финансирование Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочной информацию президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия финансирует лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Песков заявил об этом отвечая на вопрос журналиста касательно слов Зеленского, передает российское информагентсво «ТАСС».

«Российская Федерация не финансирует Медведчука. По всей видимости, у президента имеется ошибочная информация», – заявил Песков.

Во время визита Зеленского на Волынь активисты «Нацкорпуса» поставили ему вопрос о Медведчуке. Президент ответил: «Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации… Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу, и я с вами в этом вопросе одного мнения».

Напомним, что Виктор Медведчук – кум уже много лет неизменного президента России Владимира Путина. Медведчук в Украине возглавляет политсовет партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ранее он продвигал идею федерализации Украины и пророссийские взгляды.

Медведчук не раз ездил в Москву на «переговоры», на которые его официальный Киев не уполномочивал.