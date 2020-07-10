Саакашвили втягивает Украину в новый скандал

В Тбилиси намерены требовать разъяснений от Киева после новых заявлений Саакашвили. В Грузии расценили это заявления, как вмешательство во внутренние дела.

В парламенте Грузии заявили о намерении требовать от Украины разъяснений в связи с последними заявлениями Михаила Саакашвили, в которых он называет действующую власть Грузии «нелегитимной», заявил представитель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, передает «Грузия Online».

«Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, однако, это одна часть», – заявил Сесиашвили.

«Но вторая заслуживающая внимания тема, это то, что он представляет власти Украины… За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии», – добавил он.

Накануне Михеил Саакашвили, третий президент Грузии и нынешний председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, в видеообращении назвал власть Грузии «нелегитимной».

«Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации», – заявил Саакашвили.

Напомним, в мае Грузия вызвала своего посла в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

В июне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он «не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии». Эти слова прозвучали в его видеообращении с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года.

После встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на занимаемую должность, не является официальным представителем Киева.

Глава МИД Грузии позже заявил, что Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом оказались под угрозой «через одного осужденного и разыскиваемого человека».