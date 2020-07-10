Выборы на Донбассе: названы условия проведения

Выборы на Донбассе могут состояться только при соблюдении двух условий: гарантия безопасности и деоккупация территорий. Но даже в этом случае они будут внеочередными и пройдут по специальному закону.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Он уточнил, что выборы в ОРДЛО никак не зависят от местных выборов в стране.

На Донбассе избирательный процесс возможен только после вывода российских войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения проведения выборов по законам Украины и в безопасных условиях.

“Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в ОРДЛО). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об “особом статусе”, принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там”, – пояснил Резников.

Он также считает, что если Верховная Рада примет соответствующий закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, то избирательная кампания там продлится будет длиться только 60 дней, а не 90, как при обычных очередных местных выборах. Кроме того, чиновник отметил, что Киев действительно хотел бы провести выборы на Донбассе 25 октября, вместе со всей страной. Но в ОРДЛО это возможно только после обеспечения условий безопасности.

“В данном случае это: вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей, возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ, соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины”, – подвел итог Резников.

Как сообщал politua, Александр Турчинов принял решение участвовать в местных выборах в Украине.