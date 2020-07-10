В Украине хотят создать новый Высший суд

Речь идет о суде по рассмотрению административных дел.

Верховная Рада планирует забрать у Окружного административного суда право рассматривать жалобы на решения центральных органов власти. С этой целью могут создать новый высший суд.

Как сообщает “РБК-Украина”, об этом заявил глава правового комитета Рады Андрей Костин. Он уточнил, что ему нравятся не все решения Окружного суда Киева и теперь это хотят решить “процессуальным путем”.

“Это разгрузило бы ОАСК и забрало бы у него эту специфическую категорию дел. Есть такие наработки, они проговаривались, но пока что такого решения о создании нового суда нет. На мой взгляд, реформирование путем создания новых институций далеко не всегда эффективно”, – пояснил политик.

По его словам, для этой цели может быть Высший суд по рассмотрению административных дел.

Как ранее сообщал рolitua, одиозную судью Царевич оправдали по делу о преследовании “автомайдановцев” во времена Революции Достоинства.