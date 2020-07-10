Российские террористы 9 июля семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом, они понесли потери – двое боевиков были ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что потерь среди защитников Украины нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, возле Новолуганского боевики использовали минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а потом и артиллерийские системы калибра 122 мм. Противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ неподалеку от Причепиловки.

В районе ответственности ОТГ “Восток”, вблизи Марьинки террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – подвели итог в штабе ООС.

Как ранее сообщал politua, на Донбассе выявили радиационное заражение воды.