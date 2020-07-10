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Российские террористы понесли потери на Донбассе: сводка ООС

9 июля боевики нарушили режим “тишины” семь раз.

Российские террористы 9 июля семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом, они понесли потери – двое боевиков были ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что потерь среди защитников Украины нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, возле Новолуганского боевики использовали минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а потом и артиллерийские системы калибра 122 мм. Противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ неподалеку от Причепиловки.

В районе ответственности ОТГ “Восток”, вблизи Марьинки террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

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“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – подвели итог в штабе ООС.

Зведення станом на 07:00 10 липня 2020 року
#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення

9 липня збройні формування Російської…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 9 июля 2020 г.

Как ранее сообщал politua, на Донбассе выявили радиационное заражение воды.

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