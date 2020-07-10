В Украине рекорд по выздоровлению от коронавируса

В Украине – рекорд выздоровления от коронавируса. За прошедшие сутки выздоровели более 1000 человек, уровень заражения сохраняется на прежнем уровне.

За сутки 9 июля в Украине подтвердили коронавирус у 819 человек, 18 больных умерли, 1016 человек выздоровели от COVID-19, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Кабмина.

«За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровело 1016 пациентов. Это наш рекорд», – заявил министр.

Всего по состоянию на 10 июля в Украине 52043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1345 летальных, 24800 пациентов выздоровели. Всего проведено 773 831 методом ПЦР.

По словам Степанова, наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Закарпатской, Львовской, Ровенской областях и в Киеве.

Всего за все время пандемии в Украине на коронавирус заболели 52043 человека. 24800 из них выздоровели, 1345 умерли.

По данным Центра общественного здоровья, в общем случаи подтверждено:

Статистика за 10.07 ⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 10 липня (станом на 9:00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 2060 випадків;Волинська область — 2932 випадки;Дніпропетровська область — 1137 випадків; Донецька область — 751 випадок;Житомирська область — 1512 випадків;Закарпатська область — 3734 випадки;Запорізька область — 610 випадків;Івано-Франківська область — 2915 випадків;Кіровоградська область — 670 випадків;м. Київ — 5990 випадків;Київська область — 2940 випадків;Львівська область — 6763 випадки; Луганська область — 90 випадків;Миколаївська область — 467 випадків;Одеська область — 2108 випадків;Полтавська область — 330 випадків;Рівненська область — 4454 випадки;Сумська область — 332 випадки;Тернопільська область — 2174 випадки;Харківська область — 2577 випадків;Херсонська область — 203 випадки;Хмельницька область — 881 випадок;Чернівецька область — 5096 випадків;Черкаська область — 725 випадків;Чернігівська область — 592 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19. Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Donderdag 9 juli 2020

• Винницкая область – 2060 (1485 выздоровели);

• Волынская область – 2932 (1406 выздоровели);

• Днепропетровская область – 1137 (1015 выздоровели);

• Донецкая область – 751 (235 выздоровели);

• Житомирская область – 1512 (1106 выздоровели);

• Закарпатская область – 3734 (1179 выздоровели);

• Запорожская область – 610 (493 выздоровели);

• Ивано-Франковская область – 2915 (1228 выздоровели);

• Киев – 5990 (2033 выздоровели);

• Киевская область – 2940 (1720 выздоровели);

• Кировоградская область – 670 (582 выздоровели);

• Луганская область – 90 (73 выздоровели);

• Львовская область – 6763 (1003 выздоровели);

• Николаевская область – 467 (356 выздоровели);

• Одесская область – 2108 (903 выздоровели);

• Полтавская область – 330 (290 выздоровели);

• Ровенская область – 4454 (2501 выздоровели);

• Сумская область – 332 (275 выздоровели);

• Тернопольская область – 2174 (1353 выздоровели);

• Харьковская область – 2577 (1321 выздоровели);

• Херсонская область – 203 (184 выздоровели);

• Хмельницкая область – 881 (638 выздоровели);

• Черкасская область – 725 (578 выздоровели);

• Черновицкая область – 5096 (2582 выздоровели);

• Черниговская область – 592 (261 выздоровели).

Напомним, что за сутки 8 июля в Украине COVID-19 подтвердили у 810 человек, 21 больной умер, 665 человек выздоровели от коронавирусной болезни.